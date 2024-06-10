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В Новосибирске залатали яму на проезжей части улицы Ленина

Дорожники занялись ремонтом только после вмешательства прокуратуры.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

После вмешательства правоохранителей в Железнодорожном районе отремонтировали дыру на дороге улицы Ленина. Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, глубокая яма создавала опасность для автомобилистов.

— Прокуратура провела проверку по информации о ненормативном состоянии дорожного полотна на улице Ленина. Автодорожное покрытие имеет повреждение в виде глубокой выбоины, — объяснили в ведомстве.

Кроме того, что яма была опасным препятствием, она создавала пробки на центральной улице.

В результате проверки прокурор внес представление главе МКУ города Новосибирска «ДЭУ N1», после чего выбоиной занялись дорожники.