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Профпатолог, охранник и геолог: составлен топ высокодоходных вакансий в Красноярском крае

Исследовательский центр Зарплаты.ру проанализировал вакансии, размещенные на сервисе в Красноярском крае, и составил рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений работы.

Источник: РИА "Новости"

В июньский топ попали специалисты с заработком от 100 до 180 тыс. рублей.

Так, для подготовки исполнительной документации в соответствии с требованиями заказчика, разработки ППР (проекта производства работ), разрешительной документации, а также технических решений ищут инженера ПТО на зарплату от 180 тыс. рублей. Работа вахтовым методом 2/1. Проживание в вагон-городке. Работодатель готов компенсировать горячее трехразовое питание, а также отдых между вахтами.

До 150 тыс. рублей готовы предложить кандидату на должность заместителя главного геолога. Специалист занимается контролем и обеспечением выполнения работ по геологическому изучению недр и недропользованию, геологоразведочных работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы, разработкой основных направлений работы, планированием, организацией проведения полевых и камеральных работ. Работодатель готов обсудить компенсацию аренды за оплату жилья и ГСМ для личного автомобиля.

От 120 тыс. рублей предлагают зарабатывать руководителю передвижного мобильного комплекса — врачу-профпатологу. В обязанности медработника входят прием пациентов, проведение профессиональных медицинских осмотров, общее руководство бригадой врачей, ведение медицинской документации. Работодатель отмечает, что характер работы разъездной.

На зарплату до 110 тыс. рублей ищут охранника промышленного предприятия в Дудинке. По графику работы сотрудник должен работать два месяца через один. Питание и проживание за счет работодателя.

В медицинском ЛОР-центре отоларингологу предлагают зарабатывать от 100 тыс. рублей. Врач будет вести прием пациентов, проводить диагностические и лечебные манипуляции, вести медицинскую документацию. Специалисту предстоит работать по 4−6 часов в смену.

Провизора приглашают на работу в аптечную сеть. Сотруднику готовы предложить заработок от 100 тыс. рублей в месяц. Необходимо консультировать покупателей, работать с лекарственными средствами, быть доброжелательным к людям, соблюдать чистоту в аптеке, поддерживать фармацевтический порядок, быть активным и принимать участие в жизни компании. График работы сменный: 2/2, 3/3.

занятость