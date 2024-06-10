Профпатолог, охранник и геолог: составлен топ высокодоходных вакансий в Красноярском крае

Так, для подготовки исполнительной документации в соответствии с требованиями заказчика, разработки ППР (проекта производства работ), разрешительной документации, а также технических решений ищут инженера ПТО на зарплату от 180 тыс. рублей. Работа вахтовым методом 2/1. Проживание в вагон-городке. Работодатель готов компенсировать горячее трехразовое питание, а также отдых между вахтами.