Профпатолог, охранник и геолог: составлен топ высокодоходных вакансий в Красноярском крае

В июньский топ попали специалисты с заработком от 100 до 180 тыс. рублей.
Так, для подготовки исполнительной документации в соответствии с требованиями заказчика, разработки ППР (проекта производства работ), разрешительной документации, а также технических решений ищут инженера ПТО на зарплату от 180 тыс. рублей. Работа вахтовым методом 2/1. Проживание в вагон-городке. Работодатель готов компенсировать горячее трехразовое питание, а также отдых между вахтами.
До 150 тыс. рублей готовы предложить кандидату на должность заместителя главного геолога. Специалист занимается контролем и обеспечением выполнения работ по геологическому изучению недр и недропользованию, геологоразведочных работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы, разработкой основных направлений работы, планированием, организацией проведения полевых и камеральных работ. Работодатель готов обсудить компенсацию аренды за оплату жилья и ГСМ для личного автомобиля.
От 120 тыс. рублей предлагают зарабатывать руководителю передвижного мобильного комплекса — врачу-профпатологу. В обязанности медработника входят прием пациентов, проведение профессиональных медицинских осмотров, общее руководство бригадой врачей, ведение медицинской документации. Работодатель отмечает, что характер работы разъездной.
В медицинском ЛОР-центре отоларингологу предлагают зарабатывать от 100 тыс. рублей. Врач будет вести прием пациентов, проводить диагностические и лечебные манипуляции, вести медицинскую документацию. Специалисту предстоит работать по 4−6 часов в смену.
Провизора приглашают на работу в аптечную сеть. Сотруднику готовы предложить заработок от 100 тыс. рублей в месяц. Необходимо консультировать покупателей, работать с лекарственными средствами, быть доброжелательным к людям, соблюдать чистоту в аптеке, поддерживать фармацевтический порядок, быть активным и принимать участие в жизни компании. График работы сменный: 2/2, 3/3.