В Новосибирске на Хилке прошел рейд против нелегальных торговцев

«Люди перешли от торговли со столиков к торговле из багажников машин. Сотрудников мэрии, администрации и полиции все знают в лицо. Стоит только появиться — багажники захлопываются, и машины с визгом срываются с места», — поделилась заместитель начальника управления потребительского рынка мэрии Юлия Кремлёва.