Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске на Хилке прошел рейд против нелегальных торговцев

Некоторые из них побросали свой товар и убежали.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске на Хилокской улице провели рейд против нелегальных торговцев. В нем участвовали полицейские и сотрудники администрации.

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии. Специалисты в ходе проверки изъяли тонну фруктов и овощей. Некоторые продавцы решили скрыться, бросив свой товар.

Кроме того, на Хилке незаконно продавали солнцезащитные очки, парфюмерию и искусственные цветы.

«Люди перешли от торговли со столиков к торговле из багажников машин. Сотрудников мэрии, администрации и полиции все знают в лицо. Стоит только появиться — багажники захлопываются, и машины с визгом срываются с места», — поделилась заместитель начальника управления потребительского рынка мэрии Юлия Кремлёва.

Регулярные рейды в теплый сезон помогают бороться с нелегальной торговлей товарами. Только в 2024 году полицейские составили 12 протоколов на Хилокской улице.

торговля