В Новосибирске на Хилке прошел рейд против нелегальных торговцев

В Новосибирске на Хилокской улице провели рейд против нелегальных торговцев. В нем участвовали полицейские и сотрудники администрации.
Об этом сообщили в пресс-центре мэрии. Специалисты в ходе проверки изъяли тонну фруктов и овощей. Некоторые продавцы решили скрыться, бросив свой товар.
Кроме того, на Хилке незаконно продавали солнцезащитные очки, парфюмерию и искусственные цветы.
«Люди перешли от торговли со столиков к торговле из багажников машин. Сотрудников мэрии, администрации и полиции все знают в лицо. Стоит только появиться — багажники захлопываются, и машины с визгом срываются с места», — поделилась заместитель начальника управления потребительского рынка мэрии Юлия Кремлёва.
Регулярные рейды в теплый сезон помогают бороться с нелегальной торговлей товарами. Только в 2024 году полицейские составили 12 протоколов на Хилокской улице.