В село Омской области залетел вертолёт, чтобы забрать мужчину с пакетом

«СуперОмск» сообщил, что в село Богословка Омского района залетел вертолёт и сел на лужайку. На видео воздушное судно сняли местные жители.
Сообщается, что из магазина вышел мужчина с пакетом, сел в вертолёт и улетел. Судя по всему, таким необычным образом мужчина решил сделать покупки.
Своим поступком пилот вертолёта нарушил правила. Согласно постановлению Правительства РФ № 138 от 11.03.2010, сажать частные вертолёты можно только на специально оборудованных площадках. Кроме того, посадив вертолёт в жилой зоне, пилот подверг опасности местных жителей.
Вертолёт, попавший на видео — «Робинсон». Стоит такое воздушное судно более 32 миллионов рублей.