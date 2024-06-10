Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Большая пробка образовалась у метромоста из-за закрытия Ленинградского моста

Заторы наблюдаются как на Левобережье, так и на Правом Берегу.

Источник: Яндекс Карты

Сегодня, 10 июня, из-за полного перекрытия Ленинградского моста в районе метромоста образовались пробки. Мост закрыли для проведения испытаний перед открытием, намеченным на День России.

Пробки образовались на подъездах к метромосту со стороны Левого и Правого берегов. На Левобережье заторы наблюдаются на улицах 3-й Енисейской, Конева и 70 лет Октября. На Правом берегу стоят улицы Фрунзе, Булатова, Красный Путь и Орджоникидзе.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», на данный момент в Омске пятибалльные пробки.

Лениградский мост сегодня закрыт для движения с 9:00 до 24:00. Там проходят испытания перед грядущим открытие. Все тринадцать маршрутов общественного транспорта, проходящие через него, временно следуют через метромост.