Большая пробка образовалась у метромоста из-за закрытия Ленинградского моста

Сегодня, 10 июня, из-за полного перекрытия Ленинградского моста в районе метромоста образовались пробки. Мост закрыли для проведения испытаний перед открытием, намеченным на День России.
Пробки образовались на подъездах к метромосту со стороны Левого и Правого берегов. На Левобережье заторы наблюдаются на улицах 3-й Енисейской, Конева и 70 лет Октября. На Правом берегу стоят улицы Фрунзе, Булатова, Красный Путь и Орджоникидзе.
Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», на данный момент в Омске пятибалльные пробки.
Лениградский мост сегодня закрыт для движения с 9:00 до 24:00. Там проходят испытания перед грядущим открытие. Все тринадцать маршрутов общественного транспорта, проходящие через него, временно следуют через метромост.