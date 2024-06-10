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Кузбассовца в розыске поймали спустя почти 20 лет после убийства девушки

Скелетированные останки потерпевшей обнаружили лишь спустя два года после убийства.

Кузбасские следователи сообщили, что житель Белова был признан виновным в убийстве девушки, совершённом в 2005 году. Его осудили по двум статьям: за само убийство и за использование заведомо поддельного документа.

В апреле 2005 года фигурант недалеко от автодороги Ленинск-Кузнецкий — Киселевск на почве личной неприязни накинул веревку на шею 21-летней потерпевшей. Он планировал убить девушку и подготовился, поэтому довел дело до конца, после чего покинул место происшествия. Скелетированные останки потерпевшей обнаружили лишь спустя два года.

Беловчанина объявили в федеральный розыск и установили его местонахождение только в декабре 2022 года — он пытался воспользоваться поддельным водительским удостоверением, его задержали правоохранители в Новокузнецке. При себе у мужчины также был поддельный паспорт.

Со следствием осужденный не сотрудничал, но удалось доказать его причастность ко всему. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. В пользу потерпевшего лица он должен будет выплатить 900 тыс. рублей.