Кузбассовца в розыске поймали спустя почти 20 лет после убийства девушки

В апреле 2005 года фигурант недалеко от автодороги Ленинск-Кузнецкий — Киселевск на почве личной неприязни накинул веревку на шею 21-летней потерпевшей. Он планировал убить девушку и подготовился, поэтому довел дело до конца, после чего покинул место происшествия. Скелетированные останки потерпевшей обнаружили лишь спустя два года.