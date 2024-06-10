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В России раскрыли убийство Талькова спустя 32 года

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Следственный комитет РФ завершил расследование убийства Игоря Талькова. Певец и композитор был убит 6 октября 1991 года выстрелом в сердце в коридоре у своей гримерки в петербургском Дворце спорта «Юбилейный», передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации управления СК по Петербургу, в убийстве и покушении на убийство обвиняется концертный директор артиста Валерий Шляфман.

В 1992 году Шляфман, скрывшийся в Израиле, был заочно привлечен в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. Однако после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи российского СК на основе собранных доказательств пришли к выводу о его причастности к совершению умышленных преступлений.

В ходе расследования по всей России были допрошены более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия, эксперты, проводившие экспертизы в 1991—1992 годах. В частности, у одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству.