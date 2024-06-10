В России раскрыли убийство Талькова спустя 32 года

По информации управления СК по Петербургу, в убийстве и покушении на убийство обвиняется концертный директор артиста Валерий Шляфман.
В 1992 году Шляфман, скрывшийся в Израиле, был заочно привлечен в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. Однако после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи российского СК на основе собранных доказательств пришли к выводу о его причастности к совершению умышленных преступлений.
В ходе расследования по всей России были допрошены более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия, эксперты, проводившие экспертизы в 1991—1992 годах. В частности, у одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству.