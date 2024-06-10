В России раскрыли убийство Талькова спустя 32 года

В ходе расследования по всей России были допрошены более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия, эксперты, проводившие экспертизы в 1991—1992 годах. В частности, у одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству.