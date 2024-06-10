В Воронеже изнуряющую жару в конце рабочей недели разбавят дожди

Жара начнет смягчаться в середине недели. Если в среду, 12 июня, День России воронежцы будут отмечать при +32 градусах и небольшом кратковременном дожде, то в четверг, 13 июня, метеорологи прогнозируют уже несколько иную картину погоды. И ночью, и днем вероятны дожди, причем в светлое время суток с грозой. При этом температура упадет до +29. Ночью в пятницу, 14 июня, также возможен дождь. За счет этого днем будет еще немного прохладнее — +28.