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В Воронеже изнуряющую жару в конце рабочей недели разбавят дожди

12 июня синоптики обещают небольшой дождь, а уже 13-го — осадки посильнее, с грозой.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 60% 751 мм рт. ст. +21°

Воронежцев в первые два дня рабочей недели ждет сильная жара. В понедельник, 10 июня, надвигающийся солнцепек чувствовался уже утром. А днем, как обещают синоптики, температура достигнет +30 градусов. Во вторник, 11 июня, зной будет еще сильнее — до +32.

Жара начнет смягчаться в середине недели. Если в среду, 12 июня, День России воронежцы будут отмечать при +32 градусах и небольшом кратковременном дожде, то в четверг, 13 июня, метеорологи прогнозируют уже несколько иную картину погоды. И ночью, и днем вероятны дожди, причем в светлое время суток с грозой. При этом температура упадет до +29. Ночью в пятницу, 14 июня, также возможен дождь. За счет этого днем будет еще немного прохладнее — +28.

Напомним, вечером 10 июня в Воронеже начнется магнитная буря, которая продлится 18 часов.