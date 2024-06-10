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Радий Хабиров призвал решить вопрос с водоводом в Учалах

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в ЦУРе призвал решить проблему с единственным водоводом в Учалах.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Напомним, накануне город остался без воды из-за аварии на трубопроводе. Глава администрации района Руслан Гилязетдинов отметил, что авария произошла 9 июня — упало давление в системе водоснабжения. Вчера были проведены земляные работы. На сегодня ремонтные работы закончены, сейчас специалисты приступают к заполнению системы. Вчера по резервной линии пустили максимальное количество воды, чтобы часть домов была с водой. Детские сады, больницы и учреждения, где проводят ЕГЭ, запас воды уже сделали.

Глава Башкирии призвал заместителя премьер-министра правительства РБ заняться этим вопросом и решить проблему с единственным водоводом в городе.

ЖКХ