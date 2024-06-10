Смертность в Калининградской области вдвое выше рождаемости

Отмечается уменьшение числа умерших детей в возрасте до одного года. В структуре причин смерти младенцев преобладают состояния, возникающие в перинатальный период (от 22 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка) и врожденные аномалии (заболевания тесно связанные со здоровьем матери).
За январь-март 2024 года число мигрантов (количество прибывших и количество выбывших) уменьшилось на 677 человек, или на 4,0% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, миграционный прирост населения увеличился на 529 человек, или на 52,2%. В январе-марте 2024 года в обмене населением с государствами-участниками СНГ сохраняется миграционный прирост, наиболее значительным он был в миграционном обмене с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном, сообщает Калининградстат.