Погода в Хабаровском крае впала в настоящую депрессию

Как объяснила Галина Брынцева, мы пока еще только перешагнули среднесуточную температуру, когда наступает климатическое лето, это +15 градусов, но так и не продвинулись вперед. Лето началось, но мы в него, по сути, не вошли. Летнего тепла пока не ощутили. Такой фон температур сохранится практически до конца второй декады.