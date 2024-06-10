Погода в Хабаровском крае впала в настоящую депрессию

На наступившей неделе сохранится неустойчивая погода, Хабаровский край находится в зоне пониженного давления, поэтому каждый день идут кратковременные дожди. Наиболее интенсивными они будут в предстоящие выходные, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Солнце, конечно, будет выглядывать, но ненадолго, — рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Сохраняется северный и северо-восточный ветер. Много облачности и холодный ветер, обеспечивают невысокий фон температур. Ночью по краю от +8 до + 15 градусов, днем +18…+25. На севере на пару градусов ниже. Дневной фон температур +13…+20. Это значения ниже июньской нормы.
Как объяснила Галина Брынцева, мы пока еще только перешагнули среднесуточную температуру, когда наступает климатическое лето, это +15 градусов, но так и не продвинулись вперед. Лето началось, но мы в него, по сути, не вошли. Летнего тепла пока не ощутили. Такой фон температур сохранится практически до конца второй декады.
В Хабаровске на предстоящей неделе также пройдут кратковременные дожди. Во вторник, 11 июня дождь зарядит на сутки, 12 июня он пройдет ночью, днем будет с прояснениями. 13 июня — тоже ночью прольется дождь, 14 июня днем все те же осадки, а 15 и 16 июня — сплошной дождь. Ветер северо-восточный 5−10 метров в секунду, температура ночью +10…+13 градусов, днем +19…+21. Для июня это достаточно низкий фон температур.
— Мы попали в область пониженного давления, депрессия стоит над нами, и она пополняется, но пока никуда не уходит, — сказала синоптик. Уровень Амура у Хабаровска 117 сантиметров, за сутки дождей река прибавила пять сантиметров.
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