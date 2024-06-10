Сухо, ветрено и умеренно жарко. Синоптики рассказали о погоде на предстоящие будни

С 10 по 14 июня по территории Узбекистана ожидается преобладание малооблачной погоды без осадков. Лишь в отдельных горных районах республики в вечерние часы возможны локальные кратковременные дожди и грозы.
Первая половина недели будет умеренно жаркой, дневная температура воздуха будет в пределах 36−39 градусов, по пустынной зоне и югу республики местами до 40−41 градусов. Такие показатели на 1−2 градуса выше климатической нормы июня.
Во второй половине недели ожидается небольшое понижение температуры воздуха: днем до 32−35 градусов, по югу до 36−39 градусов.
Ветер восточного направления 7−12 метров в секунду, по северу и пустынной зоне возможно усиление до 15−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.
В столице ожидается преобладание небольшой облачности без осадков. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Температура