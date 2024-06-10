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Сухо, ветрено и умеренно жарко. Синоптики рассказали о погоде на предстоящие будни

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет сообщил об умеренной жаре, которая ждет узбекистанцев на этой рабочей неделе, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Ричмонде: +19° 2 м/с 60% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: Podrobno.uz

С 10 по 14 июня по территории Узбекистана ожидается преобладание малооблачной погоды без осадков. Лишь в отдельных горных районах республики в вечерние часы возможны локальные кратковременные дожди и грозы.

Первая половина недели будет умеренно жаркой, дневная температура воздуха будет в пределах 36−39 градусов, по пустынной зоне и югу республики местами до 40−41 градусов. Такие показатели на 1−2 градуса выше климатической нормы июня.

Во второй половине недели ожидается небольшое понижение температуры воздуха: днем до 32−35 градусов, по югу до 36−39 градусов.

Ветер восточного направления 7−12 метров в секунду, по северу и пустынной зоне возможно усиление до 15−18 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком.

В столице ожидается преобладание небольшой облачности без осадков. Ветер восточный 5−10 метров в секунду. Температура 10—12 июня — 35−38 градусов, 13—14 июня — 32−35 градусов.