Хабаровск отмечает День России: афиша мероприятий

12 июня вся страна празднует один из главных государственных праздников — День России. В Хабаровском крае жители и гости смогут принять участие в целой серии тематических культурных событий как в краевой столице, так и в других районах региона, сообщает пресс-служба правительства края.
11 июня в Хабаровской краевой детской библиотеке им. Н. Д. Наволочкина пройдет квиз-игра «Мы живем в России», а в специализированной библиотеке для слепых состоится музыкально-поэтическая программа под названием «Земля, что нас с тобой взрастила — родная матушка Россия!».
12 июня с 14:00 до 15:30 сценический комплекс набережной им. Г. И. Невельского примет участников краевого фестиваля-конкурса патриотической песни «Россия — великая наша держава!» имени Н. С. Скрипки. В фестивале выступят артисты из Хабаровского края, Амурской и Сахалинской областей.
С 11 по 13 июня фойе Краевого Дворца Дружбы «Русь» станет площадкой для выставки детского изобразительного искусства, а 12 июня здесь пройдет традиционный фестиваль музыки и песен народов Хабаровского края «Карагод».
12 июня в 18:30 зрители Хабаровского музыкального театра смогут насладиться балетом «Лебединое озеро» в исполнении артистов Бурятского государственного академического театра оперы и балета. В фойе театра также откроется фотовыставка «Я так вижу. Два взгляда на другого человека», которая продлится до 24 июня.
Зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева приготовил показательные кормления выдр и бурого медведя 12 июня, а также организует интересный экологический квест.
В Хабаровском краевом музее им. Н. И. Гродекова будут проходить бесплатные тематические экскурсии «Айгуньский договор в красках» и «Реет гордо флаг российский». Также откроется передвижная выставка «Исполняя государственную необходимость». Музей археологии предложит экскурсию «Люби и знай свой край», а Дальневосточный художественный музей — лекции «Люблю тебя, моя Россия!» и «Русское богатырство».
Хабаровская филармония представит интерактивную патриотическую программу для детей «Россия — Родина моя», подготовленную творческим объединением «Солисты филармонии», с песнями, музыкой, играми и викторинами. До 24 июня Дальневосточная государственная научная библиотека предложит масштабную выставку литературы «Из истории геральдических традиций Отечества», где можно будет узнать много нового об истории, культуре и государственной символике России.
Праздничные события пройдут и в районах Хабаровского края.
11 июня в Культурно-досуговом центре «Гармония» Амурского района состоится программа «Мы дети России», а в Доме культуры села Виноградовка Вяземского района пройдет концерт «Великая Россия».
12 июня в Доме культуры села Савинского Ульчского района — концерт «Страна, что названа великой!», в Культурно-досуговом центре села Дружба Хабаровского района — концерт «С любовью и верой в Россию», а в Культурно-информационном центре рабочий поселок Заветы Ильича Советско-Гаванского района — праздничная программа «Россия начинается с меня!».