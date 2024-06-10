Рост раковых заболеваний в Казахстане объяснила онколог

«Наблюдается рост онкологических заболеваний в Казахстане — в 2023 году мы выявили более 41 тыс. новых случаев. Не только в Казахстане, но и во всем мире после пандемии коронавируса начался резкий рост онкозаболеваний. И на мировом конгрессе все онкологи говорили об этих проблемах».
Между тем, по ее словам, в Казахстане за пять лет выявляемость рака на нулевой и первой стадии выросла почти на 5,5% и составила 35% и пятилетняя выживаемость увеличилась до 55%, то есть из 218 тыс. человек.
"Внедрение новых технологий, менее инвазивных операции, ранней диагностики, современной лучевой терапии, применение терргетных и имунопрепаратов позволили все-таки улучшить оказание онкопомощи в Казахстане.