Главные новости 10 июня 2024 года

На выборах в ЕС правые популисты добились успехов. Во Франции победила партия Марин Ле Пен, назначены досрочные парламентские выборы. В Германии и Австрии ультраправые также победили. Несмотря на это, проевропейские партии удержали большинство в Европарламенте.