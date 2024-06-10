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Главные новости 10 июня 2024 года

Последние новости за сегодня — 10 июня 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 10 июня 2024 года.

Итоги выборов в ЕС: правые популисты добились успеха

На выборах в ЕС правые популисты добились успехов. Во Франции победила партия Марин Ле Пен, назначены досрочные парламентские выборы. В Германии и Австрии ультраправые также победили. Несмотря на это, проевропейские партии удержали большинство в Европарламенте.

Финляндия отправила Украине новейшие образцы вооружения

Финляндия поставляет Украине новейшие образцы вооружений, включая разработки на стадии тестирования, сообщает Yle. Киев положительно отзывается о поставках. МИД Финляндии ранее призвал ЕС направить оружие ВСУ, а президент страны заявлял о необходимости военного решения конфликта.

Во Франции призвали объединиться против Макрона

Флориан Филиппо, лидер партии «Патриоты», призвал французские партии объединиться для формирования Суверенного Блока на парламентских выборах, чтобы предотвратить третью мировую войну и противостоять решениям Макрона и Евросоюза.

Глава Гознака заявил о наличии решения для приема новых купюр

Новые купюры не распознавались банкоматами из-за санкций. Гознак разработал ПО, решающее эту проблему. После испытаний оно будет установлено в 60% банкоматов к концу июня, остальные 40% требуют решений из-за закрытого ПО.

Топ-менеджер РЖД займет должность замминистра транспорта

Замгендиректора РЖД Алексей Шило перейдет в Минтранс на должность замминистра, курирующего железнодорожный транспорт. Валентин Иванов станет первым замминистра, а Андрей Костюк покинет ведомство. Решение в процессе формализации.