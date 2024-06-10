Главные новости 10 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 10 июня 2024 года.
Итоги выборов в ЕС: правые популисты добились успеха
Финляндия отправила Украине новейшие образцы вооружения
Финляндия поставляет Украине новейшие образцы вооружений, включая разработки на стадии тестирования, сообщает Yle. Киев положительно отзывается о поставках. МИД Финляндии ранее призвал ЕС направить оружие ВСУ, а президент страны заявлял о необходимости военного решения конфликта.
Во Франции призвали объединиться против Макрона
Флориан Филиппо, лидер партии «Патриоты», призвал французские партии объединиться для формирования Суверенного Блока на парламентских выборах, чтобы предотвратить третью мировую войну и противостоять решениям Макрона и Евросоюза.
Глава Гознака заявил о наличии решения для приема новых купюр
Новые купюры не распознавались банкоматами из-за санкций. Гознак разработал ПО, решающее эту проблему. После испытаний оно будет установлено в 60% банкоматов к концу июня, остальные 40% требуют решений из-за закрытого ПО.