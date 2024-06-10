Хабаровчане почувствуют, что к земле приближается геомагнитный шторм

— Все организмы на земле за миллионы лет достаточно приспособились к изменениям магнитного поля и к циклам солнечной активности, так что ничего сверхчувствительного люди не ощутят, — убежден Геннадий Корниенко. Да, метеозависимые люди могут почувствовать приближающуюся магнитную встряску. У них возможны головные боли и головокружения, скачки артериального давление, упадок сил. Чтобы снизить влияние космической погоды на свое состояние, врачи рекомендуют пожилым людям по возможности оставаться дома, вовремя принимать назначенные препараты. В дни магнитных бурь повышается вязкость крови и нагрузка на сосуды, а потому стоит побольше пить обычной чистой воды.