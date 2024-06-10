Хабаровчане почувствуют, что к земле приближается геомагнитный шторм

С понедельника, 10 июня, геомагнитная обстановка Земли будет неоднозначной. Большую часть дня геоудары не превысят двух баллов. Однако с 16.00 по московскому времени начнутся встряски, которые уже в 22.00 достигнут шести баллов согласно сервису gismeteo, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Волна шестибалльных магнитных атак продлится до утра следующего дня, то есть до 11 июня. Такие возмущения считаются умеренной магнитной бурей. Как сообщают в лаборатории солнечной астрономии, к Земле движутся достаточно плотные области плазменного облака после вспышки М9.7. Ожидаемая сила кинетического удара по Земле примерно соответствует бурям уровня G2.
— Ничего особенного на Солнце, по моему мнению, не происходит, но мы приближаемся к максимуму одиннадцатилетнего солнечного цикла, — рассказал корреспонденту нашего издания старший научный сотрудник Уссурийского отдела астрофизической обсерватории Института прикладной астрономии Российской академии наук Геннадий Корниенко. — К середине нынешнего года прогнозируется высокая солнечная активность. Количество солнечных пятен будет большим.
Как добавил ученый, неделю назад наблюдалась довольно высокая активность небесного светила, пятна были распределены не равномерно по всей поверхности солнца. Но группа, которая давала вспышки, теперь при вращении оказалась на краю солнечного диска, завтра она уже уйдет. Остальные группы — достаточно простые, ожидать сильных вспышек от них не стоит.
— Все организмы на земле за миллионы лет достаточно приспособились к изменениям магнитного поля и к циклам солнечной активности, так что ничего сверхчувствительного люди не ощутят, — убежден Геннадий Корниенко. Да, метеозависимые люди могут почувствовать приближающуюся магнитную встряску. У них возможны головные боли и головокружения, скачки артериального давление, упадок сил. Чтобы снизить влияние космической погоды на свое состояние, врачи рекомендуют пожилым людям по возможности оставаться дома, вовремя принимать назначенные препараты. В дни магнитных бурь повышается вязкость крови и нагрузка на сосуды, а потому стоит побольше пить обычной чистой воды.