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Жителей Пермского края предупредили о наступлении аномальной жары в июне

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 10 июня, ФедералПресс. На этой неделе на большей части Пермского края синоптики прогнозируют 30-градусную жару. Резкое потепление начнется с 12 июня и может продлиться 3−4 дня. При этом на севере региона в течение нескольких дней ожидаются грозы, сильные дожди, шквалистый ветер и град. В Перми не исключены суточные рекорды тепла в среду и в пятницу, 12 и 14 июня.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 60% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: РИА "Новости"

«12 июня вся территория края окажется в тропической воздушной массе, заток тепла с юго-запада будет усиливаться в течение суток. На большей части края ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью +13…+18 ˚ и днем +27…+32˚», — рассказали в ГИС-центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

По прогнозам синоптиков, в этот день в Перми может быть перекрыт суточный рекорд тепла, который был установлен в 1998 году. Сейчас он составляет +31,4 ˚.

На севере Прикамья ожидаются сильные грозы с градом и шквалами. В частности, наиболее вероятно они пройдут в Гайнском и Чердынском округах. В течение дня ожидается умеренный южный ветер с порывами до 12 м/с.

Пятница 14 июня, может стать самым жарким днем недели: ночью ожидается +17…+22˚ и днем +29…+34˚. В Перми — около +20˚ ночью и +32…+34˚ днем. Есть вероятность обновления суточного рекорда жары для 14 июня.

С 16 июня фронтальная зона сместится в южные территории Прикамья, а грозовая активность вероятна и в Перми. При этом на севере региона похолодает до +20…+25˚ днем, однако рядом с южной границей региона жара может сохраниться и в выходные.