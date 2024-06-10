Жителей Пермского края предупредили о наступлении аномальной жары в июне

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 10 июня, ФедералПресс. На этой неделе на большей части Пермского края синоптики прогнозируют 30-градусную жару. Резкое потепление начнется с 12 июня и может продлиться 3−4 дня. При этом на севере региона в течение нескольких дней ожидаются грозы, сильные дожди, шквалистый ветер и град. В Перми не исключены суточные рекорды тепла в среду и в пятницу, 12 и 14 июня.