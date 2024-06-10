На праздник все +25! В День России Сибирь превратится в тропики

Похожая картина в соседних Омске, Кемерове и Барнауле. Синоптики ожидают около +23… +25 и небольшие дожди, местами грозы. Более южный Горно-Алтайск, куда многие отправляются отдыхать на праздники, зальет дождем, температура поднимется максимум до +23. А вот северному Томску повезло больше: всю ближайшую неделю туч не предвидится, а жара может подняться до +27.