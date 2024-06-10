На праздник все +25! В День России Сибирь превратится в тропики

Наконец-то жара! 12 июня нас порадует по-настоящему летняя погода. Кому-то из сибиряков повезет больше и от жары они будут спасаться у фонтанов, а кого-то охладят дожди.
Именно первый вариант ожидается в Новосибирске. По прогнозу синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, после недели дождей и прохладного ветра в столице Сибири воцарится пекло с дневной температурой +26. Ночью тоже будет не холодно, вплоть до +15.
— Однако местами возможны дожди, грозы, утром — туманы. Ветер слабый, около 3 — 8 метров в секунду, местами порывы до 13, — сообщают в УГМС.
Похожая картина в соседних Омске, Кемерове и Барнауле. Синоптики ожидают около +23… +25 и небольшие дожди, местами грозы. Более южный Горно-Алтайск, куда многие отправляются отдыхать на праздники, зальет дождем, температура поднимется максимум до +23. А вот северному Томску повезло больше: всю ближайшую неделю туч не предвидится, а жара может подняться до +27.
— В центральных и южных районах Красноярского края тоже ожидается без осадков, ветер умеренный. Ночью возможно понижение температуры до +8… +13, днем повышение до +23… +28, — сообщили в Среднесибирском УГМС.
Похожая погода будет наблюдаться и в соседних республиках Хакасии и Тыве.
Но в Иркутске уже будет дождливо. Синоптики обещают температуру максимум +20, облачное небо. Вероятность дождя синоптики оценивают в 87%.