Хабаровский край занял 35 место в рейтинге социально-экономического положения регионов

Центр экономических исследований РИА Новости подготовил 14-й по счету ежегодный рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Он построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2023 год. Результаты рейтинга позволяют судить об уровне и динамике социально— экономического развития того или иного региона в сравнении с другими субъектами РФ, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на РИА Новости (18+).
Результаты рейтинга показывают, что в 2023 году в большинстве регионов динамика социально-экономического развития была позитивной. Интегральный рейтинг вырос по сравнению с предыдущим годом у 79 регионов, а снизился только у шести, причем у большинства из них снижение было незначительным — менее 1 рейтингового балла.
Лидерами рейтинга, как и ранее, являются Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг максимальный и превышает 85 баллов. Еще у трех регионов — Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа — Югра и Московской области — интегральный рейтинг по итогам 2023 года превышает отметку 80 баллов. Названные регионы стабильно являются лидерами рейтинга и входят в первую пятерку на протяжении нескольких лет. Кроме них в первую десятку рейтинга также входят Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Ленинградская область и Красноярский край.
В замыкающую пятерку рейтинга регионов вошли Республика Калмыкия (19,4 балла), Карачаево-Черкесская Республика (19,4 балла), Республика Ингушетия (17,9 балла), Еврейская автономная область (16,3 балла) и Республика Тыва (14,9 балла).
Лидерами по росту позиций в рейтинге стали Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Удмуртская Республика, поднявшиеся в рейтинге на семь мест, а также Амурская и Смоленская области, которые поднялись на шесть мест. Интегральный рейтинг данных регионов вырос более чем на четыре балла.
Хабаровский край в рейтинге социально-экономического положения занимает 35 строку. Край получил 48,546 балла. В сравнении с 2022 годом результат стал лучше, ранее рейтинг составлял 42,874 балла. Это свидетельствует об улучшении социально-экономической ситуации.