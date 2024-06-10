Хабаровский край занял 35 место в рейтинге социально-экономического положения регионов

Лидерами рейтинга, как и ранее, являются Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг максимальный и превышает 85 баллов. Еще у трех регионов — Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа — Югра и Московской области — интегральный рейтинг по итогам 2023 года превышает отметку 80 баллов. Названные регионы стабильно являются лидерами рейтинга и входят в первую пятерку на протяжении нескольких лет. Кроме них в первую десятку рейтинга также входят Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Ленинградская область и Красноярский край.