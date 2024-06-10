В центре Красноярска появится гастрономический квартал с вертикальной зеленой фермой

В нем будет очень много разного стритфуда. Будем эту тему активно развивать. Потому что гастрономия должна быть на любой кошелек. И на премиальный сегмент, и на обычных людей, — считает Горенский. Он добавил, что акцент на одной какой-то кухне в проекте не планируется.