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В центре Красноярска появится гастрономический квартал с вертикальной зеленой фермой

Открыть его могут уже к Новому году.

Гастрономический квартал в центре Красноярска может появиться к концу 2024 года. Об этом рассказал директор красноярского Института гастрономии СФУ Алексей Горенский, студенты которого смогут работать в новом пространстве.

Алексей Горенский рассказал, что один из векторов развития гастрономического бизнеса в Красноярске — уличная еда, стритфуд. Сейчас в центре города уже готово здание, где будет реализован масштабный проект в этой нише — целый гастрономический квартал мирового уровня.

В нем будет очень много разного стритфуда. Будем эту тему активно развивать. Потому что гастрономия должна быть на любой кошелек. И на премиальный сегмент, и на обычных людей, — считает Горенский. Он добавил, что акцент на одной какой-то кухне в проекте не планируется.

В новом пространстве лучшие шеф-повара города будут учить молодых. И обязательно будет использоваться много современных технологий. Так, например, весь фасад здания будет наполнять большая зеленая вертикальная ферма. Зелень с нее можно будет сразу срывать, продавать или есть. Основные рестораторы Красноярска уже разрабатывают свои проекты для этого фуд-кластера.

По словам Алексея Горенского гастрономический квартал может быть открыт в конце этого года или в марте следующего.

Будет также создан маркетплейс, где все участники проекта смогут выложить информацию о своей продукции и любой сможет это купить, — пообещал Горенский.