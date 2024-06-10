В центре Красноярска появится гастрономический квартал с вертикальной зеленой фермой

Гастрономический квартал в центре Красноярска может появиться к концу 2024 года. Об этом рассказал директор красноярского Института гастрономии СФУ Алексей Горенский, студенты которого смогут работать в новом пространстве.
Алексей Горенский рассказал, что один из векторов развития гастрономического бизнеса в Красноярске — уличная еда, стритфуд. Сейчас в центре города уже готово здание, где будет реализован масштабный проект в этой нише — целый гастрономический квартал мирового уровня.
В нем будет очень много разного стритфуда. Будем эту тему активно развивать. Потому что гастрономия должна быть на любой кошелек. И на премиальный сегмент, и на обычных людей, — считает Горенский. Он добавил, что акцент на одной какой-то кухне в проекте не планируется.
По словам Алексея Горенского гастрономический квартал может быть открыт в конце этого года или в марте следующего.
Будет также создан маркетплейс, где все участники проекта смогут выложить информацию о своей продукции и любой сможет это купить, — пообещал Горенский.