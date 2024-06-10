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Скончался известный хоккейный тренер из Перми Сергей Ушенин

Сергей Ушенин подготовил целую плеяду вратарей.

Источник: Комсомольская правда

Пермский ХК «Молот» сообщил о смерти известного хоккейного тренера Ушенина Сергея Гавриловича. За годы своей профессиональной работы он сумел найти и воспитать целую плеяду талантливых вратарей. Его сыновья также стали известными хоккеистами.

Сергей Ушенин проработал на должности тренера-преподавателя вратарей более 25 лет. Его воспитанники хорошо известны болельщикам не только Перми, но и других городов. Они с успехом защищали честь многих команд страны, но всегда помнили о том человеке, который их вывел в мастера.

По праву, вратаря называют половиной команды. Таковыми стали воспитанники Сергея Ушенина — Дмитрий Хомутов, Сергей Земченок, Константин Чащухин, Виталий Коваль, Денис Черепанов, Сергей Долгих, Антон Худобин, Илья Проскуряков, Станислав Галимов, Александр Печурский и многие другие.

Приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики России от 3 июня 2015 года Сергея Гавриловича Ушенина наградили почетным званием «Заслуженный тренер России».

Сергей Ушенин воспитал большими мастерами хоккея и двух своих сыновей-близнецов — Владислава и Вячеслава. В составе ХК «Молот-Прикамье» талантливые нападающие стали обладателями бронзовых наград чемпионата ВХЛ сезона 2013−2014 годов.

Сергей Гаврилович Ушенин родился в 1949 году.

Хоккейный клуб «Молот» выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Гавриловича.