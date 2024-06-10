Скончался известный хоккейный тренер из Перми Сергей Ушенин

Сергей Ушенин проработал на должности тренера-преподавателя вратарей более 25 лет. Его воспитанники хорошо известны болельщикам не только Перми, но и других городов. Они с успехом защищали честь многих команд страны, но всегда помнили о том человеке, который их вывел в мастера.