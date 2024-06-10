В Омске изменят работу светофоров на Волгоградской

«Теперь светофоры, расположенные на перекрестках улица Волгоградская — бульвар Архитекторов и улица Волгоградская — выезд от СТЦ “МЕГА”, работают в трех программах при пропуске автотранспорта: в дневное-ночное время — с 9:00 до 17:00 и с 20:00 до 06:00; утром — с 06:00 до 09:00; вечером — с 17:00 по 20:00», — сообщил глава города.