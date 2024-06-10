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В Омске изменят работу светофоров на Волгоградской

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в понедельник, 10 июня 2024 года, об изменении работы двух светофоров на улице Волгоградской, что в Кировском округе города. Отмечается, что таким образом на этом участке увеличится пропускная способность в часы пик.

Источник: РИА "Новости"

«Теперь светофоры, расположенные на перекрестках улица Волгоградская — бульвар Архитекторов и улица Волгоградская — выезд от СТЦ “МЕГА”, работают в трех программах при пропуске автотранспорта: в дневное-ночное время — с 9:00 до 17:00 и с 20:00 до 06:00; утром — с 06:00 до 09:00; вечером — с 17:00 по 20:00», — сообщил глава города.

Дорожные специалисты выяснили, что таким образом время проезда через указанные перекрестки сократится с 12 минут для легкового и 20 минут для общественного транспорта, до 6 и 12 минут соответственно.