На Курбан-Байрам в Красноярске ограничат движение возле мечети

Это необходимо для обеспечения безопасности, сообщили в мэрии.
Под перекрытия попадут прилегающие к мечети улицы. Так, с 12 часов 15 июня до 11 часов 16 июня будут запрещены стоянка и остановка по ул. 3 Августа на участке от ул. 2-я Краснодарская до пересечения с проездом в районе строения № 26/4 по ул. 3 Августа.
Движение запретят в это же время на следующих участках:
- по ул. 2-я Краснодарская;
- на проезде от ул. Партизана Железняка к домам №№ 51, 53, 55, 57 по ул. Партизана Железняка;
- на проезде от пр. Металлургов к дому № 26 по ул. 3 Августа.
Также полностью прекращено движение будет:
- на проезде от пр. Металлургов к дому № 26 по ул. 3 Августа 16 июня с 04 до 11:00 часов;
- на проездах от пр. Металлургов к зданиям №№ 65, 69 по пр. Металлургов 16 июня с 04 до 11 часов;
- по ул. 3 Августа на участке от ул. 2-я Краснодарская до пересечения с проездом в районе строения № 26/4 по ул. 3 Августа с 14 часов 15 июня до 11 часов 16 июня;
Для информирования водителей установят временные дорожные знаки.