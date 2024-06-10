Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Курбан-Байрам в Красноярске ограничат движение возле мечети

В Красноярске 15 и 16 июня в связи с религиозным праздником Курбан-Байрам будет ограничено движение автомобилей в районе Соборной мечети на проспекте Металлургов, 65.

Источник: РИА "Новости"

Это необходимо для обеспечения безопасности, сообщили в мэрии.

Под перекрытия попадут прилегающие к мечети улицы. Так, с 12 часов 15 июня до 11 часов 16 июня будут запрещены стоянка и остановка по ул. 3 Августа на участке от ул. 2-я Краснодарская до пересечения с проездом в районе строения № 26/4 по ул. 3 Августа.

Движение запретят в это же время на следующих участках:

  • по ул. 2-я Краснодарская;
  • на проезде от ул. Партизана Железняка к домам №№ 51, 53, 55, 57 по ул. Партизана Железняка;
  • на проезде от пр. Металлургов к дому № 26 по ул. 3 Августа.

​Также полностью прекращено движение будет:

  • на проезде от пр. Металлургов к дому № 26 по ул. 3 Августа 16 июня с 04 до 11:00 часов;
  • на проездах от пр. Металлургов к зданиям №№ 65, 69 по пр. Металлургов 16 июня с 04 до 11 часов;
  • по ул. 3 Августа на участке от ул. 2-я Краснодарская до пересечения с проездом в районе строения № 26/4 по ул. 3 Августа с 14 часов 15 июня до 11 часов 16 июня;

​Для информирования водителей установят временные дорожные знаки.