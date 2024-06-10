На Курбан-Байрам в Красноярске ограничат движение возле мечети

Под перекрытия попадут прилегающие к мечети улицы. Так, с 12 часов 15 июня до 11 часов 16 июня будут запрещены стоянка и остановка по ул. 3 Августа на участке от ул. 2-я Краснодарская до пересечения с проездом в районе строения № 26/4 по ул. 3 Августа.