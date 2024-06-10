В Башкирии в жертву на Курбан-байрам принесут восемь тысяч животных

Праздничными жертвами в Курбан-байрам в Башкирии станут более 8 тыс. голов животных, сообщил председатель госкомитета по ветеринарии Азат Зиганшин на оперативном совещании в правительстве республики. Для этого будут оборудованы более 60 убойных площадок. В Уфе площадки будут размещены вблизи поселка Зинино и около Северного автовокзала, на которых забьют около 3 тыс. голов скота.