В Омске сократят трамвайные маршруты в Амур

Движение трамваев по маршрутам № 1, 4, 7 в направлении Амурского поселка будет осуществляться до остановочного пункта «Улица 11-я Ремесленная» из-за проведения капитального ремонта трамвайного пути по улице Челюскинцев на участке от улицы 5-й Северная до улицы 8-й Восточная.