В Омске сократят трамвайные маршруты в Амур

На время проведения работ пассажирские вагоны будут следовать по укороченным маршрутам.
Движение трамваев по маршрутам № 1, 4, 7 в направлении Амурского поселка будет осуществляться до остановочного пункта «Улица 11-я Ремесленная» из-за проведения капитального ремонта трамвайного пути по улице Челюскинцев на участке от улицы 5-й Северная до улицы 8-й Восточная.
В связи проводимыми работами движение рельсового транспорта будет ограничено в следующие периоды времени:
— с 20:30 часов 10 июня до 05:30 часов 11 июня;
— с 20:30 часов 13 июня до 05:30 часов 14 июня;
Приносим извинения за временные неудобства.