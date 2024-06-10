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В Омске сократят трамвайные маршруты в Амур

Продолжается капитальный ремонт трамвайных путей в Амурском поселке.

Источник: РИА "Новости"

На время проведения работ пассажирские вагоны будут следовать по укороченным маршрутам.

Движение трамваев по маршрутам № 1, 4, 7 в направлении Амурского поселка будет осуществляться до остановочного пункта «Улица 11-я Ремесленная» из-за проведения капитального ремонта трамвайного пути по улице Челюскинцев на участке от улицы 5-й Северная до улицы 8-й Восточная.

В связи проводимыми работами движение рельсового транспорта будет ограничено в следующие периоды времени:

— с 20:30 часов 10 июня до 05:30 часов 11 июня;

— с 20:30 часов 13 июня до 05:30 часов 14 июня;

Приносим извинения за временные неудобства.