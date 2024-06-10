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В Перми уберут «Красную» и «Зеленую» линии

С городских тротуаров исчезнет туристическая разметка.

Источник: Комсомольская правда

В Перми отказались от привычных туристических разметок — «Красной» и «Зеленой» линий. С 2023 выбраны альтернативные способы навигации по пешеходным маршрутам, такие как экскурсионное приложение «Пермь здесь», а также навигация на интерактивных стендах, — пояснили в администрации города.

Напомним, туристические маршруты были созданы более 10 лет назад. Длина «Зеленой линии», объединяющей основные исторические, культурные и архитектурные объекты города, составляла 4,7 километра, а «Красной», рассказывающей об историях любви знаменитых людей, проживавших в Перми, — 4,3.

Сейчас на туристических маршрутах часть линий стерта, другая часть отсутствует после ремонта тротуаров. Ежегодно весной на главных пешеходных маршрутах города проходили работы по обновлению разметки.

туризм и отдых