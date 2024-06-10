В Перми уберут «Красную» и «Зеленую» линии

В Перми отказались от привычных туристических разметок — «Красной» и «Зеленой» линий. С 2023 выбраны альтернативные способы навигации по пешеходным маршрутам, такие как экскурсионное приложение «Пермь здесь», а также навигация на интерактивных стендах, — пояснили в администрации города.