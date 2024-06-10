В МЧС сообщили об отсутствии официальных пляжей в Перми

В Кировском районе эта территория расположена на правом берегу Камы по улицам Кировоградской, Астраханской и Оборонщиков. В Ленинском районе место отдыха располагается возле Коммунального моста на правом берегу реки. Пермяки также могут отдохнуть у воды в районе Мотовилихинского пруда между улицей Фокинской и Мостовой. В Орджоникидзевском районе место отдыха у воды размещено на левом берегу Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС». Жители Перми также могут отдохнуть на левом берегу залива Сылвы в посёлке Новые Ляды.