В МЧС сообщили об отсутствии официальных пляжей в Перми

Территории с официальным статусом «пляж» отсутствуют в Перми, сообщает краевое ГУ МЧС.
По данным ведомства, на данный момент в краевой столице отсутствуют рекреационные объекты, которые имеют статус пляжа. Как отмечает МЧС, постановлением администрации в городе утвержден перечень мест отдыха людей у воды, которые расположены на территории Перми. Всего их пять.
В Кировском районе эта территория расположена на правом берегу Камы по улицам Кировоградской, Астраханской и Оборонщиков. В Ленинском районе место отдыха располагается возле Коммунального моста на правом берегу реки. Пермяки также могут отдохнуть у воды в районе Мотовилихинского пруда между улицей Фокинской и Мостовой. В Орджоникидзевском районе место отдыха у воды размещено на левом берегу Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС». Жители Перми также могут отдохнуть на левом берегу залива Сылвы в посёлке Новые Ляды.
«В данных местах купание запрещено. На территории города Перми отсутствуют рекреационные объекты, имеющие статус пляжа», — добавляет краевое ГУ МЧС.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что открытие пляжного сезона в регионе запланировано на 10 июня.