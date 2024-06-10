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В МЧС сообщили об отсутствии официальных пляжей в Перми

На данный момент в городе есть зоны отдыха у воды.

Источник: Аргументы и факты

Территории с официальным статусом «пляж» отсутствуют в Перми, сообщает краевое ГУ МЧС.

По данным ведомства, на данный момент в краевой столице отсутствуют рекреационные объекты, которые имеют статус пляжа. Как отмечает МЧС, постановлением администрации в городе утвержден перечень мест отдыха людей у воды, которые расположены на территории Перми. Всего их пять.

В Кировском районе эта территория расположена на правом берегу Камы по улицам Кировоградской, Астраханской и Оборонщиков. В Ленинском районе место отдыха располагается возле Коммунального моста на правом берегу реки. Пермяки также могут отдохнуть у воды в районе Мотовилихинского пруда между улицей Фокинской и Мостовой. В Орджоникидзевском районе место отдыха у воды размещено на левом берегу Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС». Жители Перми также могут отдохнуть на левом берегу залива Сылвы в посёлке Новые Ляды.

«В данных местах купание запрещено. На территории города Перми отсутствуют рекреационные объекты, имеющие статус пляжа», — добавляет краевое ГУ МЧС.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что открытие пляжного сезона в регионе запланировано на 10 июня.

МЧС