Телебашня в Самаре засветится в День России

Световые представления начнутся с наступлением сумерек на телебашнях и мачтах РТРС в Благовещенске, Братске, Воронеже, Грозном, Казани, Костроме, Кызыле, Майкопе, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах.