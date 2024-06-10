Разделась и приковала себя наручниками: на что пошла кондитер-миллионер из Владивостока ради внимания «Мистера Х»

Кондитер из Владивостока Марина Пронина согласилась оголиться перед фотографом в третьем выпуске шоу «Мистер Х» (16+). Кроме того, она станцевала стриптиз и приковала себя наручниками к понравившемуся холостяку, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
В новой серии реалити-шоу для участниц подготовили несколько откровенных испытаний. Так холостяки якобы захотели проверить уровень раскрепощенности девушек. Для этого организовали отдых в ночном клубе, в котором были сразу несколько видов развлечений. Среди них пилон, бык, на котором нужно продержаться как можно больше времени, и алкогольные напитки.
Девушки показали свои танцевальные навыки, иногда не стесняясь сексуальных движений, а также попробовали себя в роли наездницы. К сожалению, ни один из холостяков не позвал Марину на свидание.
Правда, она не расстроилась: после активного отдыха она приковала себя наручниками к Гордею Крапивке. «Комсомолка» писала, что именно он заинтересовал кондитера. Напомним, участницы не знают, кем работают герои шоу, однако лишь один из них богат на самом деле — и это второй холостяк Стас Еговцев.
Чтобы получить иммунитет (не покинуть проект), участницам было необходимо оголиться. На скандальную фотосессию огласились не все, однако Марина решилась на этот шаг. Она получила право остаться в шоу и привлекла внимание Гордея. Правда, оно было скорее негативным: одобрения девушка не получила.
В конце выпуска холостяк пригласил «сексуального кондитера» на разговор, в котором попытался выяснить причины и мотивацию дерзкого поведения. Пока что их дальнейшие отношения под вопросом, однако приморчанка точно продолжит участие в шоу.
Ранее «КП» писала, что к 23 годам Марина заработала свой первый миллион рублей, переехала на Бали и разработала новый рецепт пирожного «картошка». Подробнее о жизни участницы — в отдельном материале.