Разделась и приковала себя наручниками: на что пошла кондитер-миллионер из Владивостока ради внимания «Мистера Х»

Правда, она не расстроилась: после активного отдыха она приковала себя наручниками к Гордею Крапивке. «Комсомолка» писала, что именно он заинтересовал кондитера. Напомним, участницы не знают, кем работают герои шоу, однако лишь один из них богат на самом деле — и это второй холостяк Стас Еговцев.