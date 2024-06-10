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Трое из 10 хабаровчан считают, что отпуск должен длиться четыре недели

Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей в месяц предпочли бы отдыхать как можно дольше.

Источник: Freepik

В преддверии отпускного сезона сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (16+) провел опрос, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города. Лишь 5% хабаровчан уверены, что для идеального отпуска достаточно 10 дней, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу SuperJob.

По мнению 12% респондентов, для полноценного отдыха нужно две недели. Для 17% — три недели. 3 из 10 опрошенных считают, что отпуск должен длиться четыре недели. В том, что идеальный отпуск должен продолжаться больше 28 дней убеждены 27%.

Среди женщин больше тех, кому достаточно для отпуска трех недель (20%). Среди мужчин же больше сторонников 4-недельного отдыха (36%).

Среди горожан до 34 лет чаще встречались те, кто успевает восстановить свои силы за 2 недели отдыха (15%). Опрошенные от 35 до 45 лет выступали за 4-недельный отпуск чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (38%).

Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще остальных предпочли бы отдыхать как можно дольше.

социология