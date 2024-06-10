Новый законопроект сильно ударит по приморским дрифтерам: что изменится

«Изменения предлагается внести в КоАП РФ. Ранее правительство РФ поддержало законопроект с учетом доработок», — пишет ТАСС.
В настоящее время авторы инициативы опубликовали сканы документа с поправками к 12 главе КоАП РФ и пояснительную записку к проекту федерального закона в социальных сетях. Суть законопроекта - окончательное закрепление в российском законодательстве понятия «опасное вождение», а также установление административных санкций за данное правонарушение.
В соответствии с положениями будущей статьи 12.38 КоАП, опасным вождением признаются действия водителей, которые создают угрозу для безопасности других участников дорожного движения, такие как постоянные перестроения, опасные обгоны и резкое торможение.
За подобные нарушения предусмотрены штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей, а для рецидивистов — временное отбирание водительских удостоверений на срок от одного до трех месяцев.
Законопроект уже получил поддержку в правительстве и готов к обсуждению в ГосДуме.
С начала 2024 года в Приморье были пойманы инспекторами более четырех тысяч мигрантов, нарушивших ПДД. Например, дрифтер-нелегал на Toyota Mark II стал виновником ДТП с Volkswagen Аmarok, водитель которого получил серьезные травмы.
Двое водителей из Владивостока могут лишиться свободы на семь лет за грубое нарушение правила дорожного движения, общественного порядка и создание условий, угрожающих жизни и здоровью граждан.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал подробности шокирующего ДТП во Владивостоке, когда водитель такси едва не задавил старушку во дворе ее многоквартирного дома.