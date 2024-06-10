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Новый законопроект сильно ударит по приморским дрифтерам: что изменится

ВЛАДИВОСТОК, 10 июня, ФедералПресс. Приморских лихачей ждут серьезные изменения: в России может появиться новый штраф за опасное вождение. Законопроект будет рассмотрен депутатами Госдумы уже в ближайшее время.

Источник: РИА "Новости"

«Изменения предлагается внести в КоАП РФ. Ранее правительство РФ поддержало законопроект с учетом доработок», — пишет ТАСС.

В настоящее время авторы инициативы опубликовали сканы документа с поправками к 12 главе КоАП РФ и пояснительную записку к проекту федерального закона в социальных сетях. Суть законопроекта ­- окончательное закрепление в российском законодательстве понятия «опасное вождение», а также установление административных санкций за данное правонарушение.

В соответствии с положениями будущей статьи 12.38 КоАП, опасным вождением признаются действия водителей, которые создают угрозу для безопасности других участников дорожного движения, такие как постоянные перестроения, опасные обгоны и резкое торможение.

За подобные нарушения предусмотрены штрафы в размере от трех до пяти тысяч рублей, а для рецидивистов — временное отбирание водительских удостоверений на срок от одного до трех месяцев.

Законопроект уже получил поддержку в правительстве и готов к обсуждению в ГосДуме.

Новый закон может стать решающим фактором в обуздании дорожной агрессии и повышении уровня безопасности на дорогах в таких автомобилизированных регионах, как Приморский край, только за 2023 год были выявлено более 2,7 миллионов нарушений ПДД.

С начала 2024 года в Приморье были пойманы инспекторами более четырех тысяч мигрантов, нарушивших ПДД. Например, дрифтер-нелегал на Toyota Mark II стал виновником ДТП с Volkswagen Аmarok, водитель которого получил серьезные травмы.

Двое водителей из Владивостока могут лишиться свободы на семь лет за грубое нарушение правила дорожного движения, общественного порядка и создание условий, угрожающих жизни и здоровью граждан.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал подробности шокирующего ДТП во Владивостоке, когда водитель такси едва не задавил старушку во дворе ее многоквартирного дома.

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