Новый законопроект сильно ударит по приморским дрифтерам: что изменится

В настоящее время авторы инициативы опубликовали сканы документа с поправками к 12 главе КоАП РФ и пояснительную записку к проекту федерального закона в социальных сетях. Суть законопроекта ­- окончательное закрепление в российском законодательстве понятия «опасное вождение», а также установление административных санкций за данное правонарушение.