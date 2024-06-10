Светофоры на Волгоградской в Омске начнут работать в трех режимах

Светофоры на двух перекрестках на Левобережье будут работать в трех режимах. Это позволит улучшить пропускную способность улицы Волгоградской в часы пик, сообщил Сергей Шелест.
Светофоры на перекрестках улицы Волгоградской и бульвара Архитекторов, улицы Волгоградской и выезда от СТЦ «Мега» будут работать в трех программах: утром — с 6:00 до 9:00; в дневное и ночное время — с 9:00 до 17:00 и с 20:00 до 6:00; вечером — с 17:00 до 20:00.
По словам Сергея Шелеста, проведенный департаментом транспорта мониторинг показал, что после введенных изменений время проезда на этих перекрестках сократилось с 12 до 6 минут для личных автомобилей, с 20 до 12 минут для общественного транспорта.