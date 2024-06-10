Суд Петербурга отказал комментатору Кириллу Набутову* в снятии статуса иноагента

Куйбышевский районный суд отказал известному комментатору Кириллу Набутову* в снятии статуса иноагента. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
— Требования административного истца оставлены без удовлетворения. В суде изучили материалы, подтверждающие, что Набутов* негативно высказывался о спецоперации, в отношении президента, выборов, призывал к порче бюллетеней, — говорится в сообщении.
Лебедева добавила, что суду также предоставили документы, которые свидетельствуют о том, что истец получает поддержку из-за границы. Материалы рассматривала судья Анжелика Панова.
К слову, информация о том, что телеведущий обжаловал статус иноагента, появилась 17 апреля этого года. В своем иске он просил признать решение Минюста России незаконным.
Напомним, Набутов* — советский и российский спортивный комментатор, телеведущий и журналист, продюсер родом из Петербурга. По некоторым данным, в марте прошлого года он уехал из России.
* — признан иноагентом в РФ.