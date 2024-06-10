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Синоптик рассказал петербуржцам, когда в городе закончатся дожди

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня, ФедералПресс. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что в течение предстоящей недели будут идти дожди. Однако в Петербурге будет достаточно тепло.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 60% 751 мм рт. ст. +21°

«Влияние циклона, вернее его юго-восточной периферии не принесет нам похолодание, и температура воздуха днем в Санкт-Петербурге будет оставаться на уровне +20…+22 гр.», — уточнил Колесов.

В городе на неделе будет облачно. Ночи будут теплыми. Столбик термометра поднимется до +14 градусов, уточняет издание «МК в Питере». К следующим выходным осадки должны прекратиться. Кроме того, синоптик отметил, что 12 июня в городе будет хорошая погода, однако может пройти небольшой дождь.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что синоптик предупредил жителей Петербурга об уходе жары из города.