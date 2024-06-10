Синоптик рассказал петербуржцам, когда в городе закончатся дожди

В городе на неделе будет облачно. Ночи будут теплыми. Столбик термометра поднимется до +14 градусов, уточняет издание «МК в Питере». К следующим выходным осадки должны прекратиться. Кроме того, синоптик отметил, что 12 июня в городе будет хорошая погода, однако может пройти небольшой дождь.