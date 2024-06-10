24 фильма со всего мира покажут на Байкальском фестивале «Человек и Природа»

Байкальский международный фестиваль «Человек и Природа» пройдет в Иркутске с 17 по 27 сентября. В рамках события зрители смогут увидеть 24 фильма из России, Ирана, Великобритании, Португалии, Германии, Румынии, Канады, Бельгии, Уругвая и Южной Кореи. Шорт-лист конкурса формировали, выбирая более чем из 180 фильмов, заявки на участие подали 35 стран мира. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.