24 фильма со всего мира покажут на Байкальском фестивале «Человек и Природа»

Байкальский международный фестиваль «Человек и Природа» пройдет в Иркутске с 17 по 27 сентября. В рамках события зрители смогут увидеть 24 фильма из России, Ирана, Великобритании, Португалии, Германии, Румынии, Канады, Бельгии, Уругвая и Южной Кореи. Шорт-лист конкурса формировали, выбирая более чем из 180 фильмов, заявки на участие подали 35 стран мира. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.
— Кинокартины представят разные жанры: документалистика, научно-популярные и игровые фильмы, а также анимационные ленты. При отборе участников смотрели на актуальность темы произведения и ее воплощение, — уточнили в правительстве.
Победителей определят в номинациях «Лучший документальный фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший анимационный фильм». Также предусмотрен специальный приз «Байкал» за остроту поставленной проблемы, призы от молодежного жюри, СМИ и зрителей, а также Гран-При, сумма которого составит 500 тысяч рублей.
Фестиваль «Человек и природа» проходит уже в 23 раз, в этом году в его рамках будет организован и 10-ый питчинг кинопроектов для молодых режиссеров и сценаристов.