Таможня сказала белорусам о правилах ввоза новых шин для личного пользования

В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили правила ввоза новых шин и колес для личного пользования.
«Обращаем внимание, что ввоз новых шин и колес к транспортным средствам в качестве товаров для личного пользования допускается в количестве не более одного комплекта в течение календарного года к каждому транспортному средству для личного пользования, находящемуся в собственности физического лица», — говорится в сообщении.
Кроме того, объясняются условия такого ввоза.
Так шины (колеса) могут быть установлены по радиусу на транспортное средство, находящиеся в собственности у декларанта.
«Сведения о декларанте указаны в свидетельстве о регистрации транспортного средства либо в документе, подтверждающем приобретение лицом права собственности на транспортное средство для личного пользования, не состоящее на регистрационном учете в государстве-члене ЕАЭС или государстве, не являющемся членом ЕАЭС (договор купли-продажи, договор дарения, счет-справка, документы, подтверждающие получения транспортного средства в наследство)», — сообщили в таможенных органах Беларуси.