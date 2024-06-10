Таможня сказала белорусам о правилах ввоза новых шин для личного пользования

«Обращаем внимание, что ввоз новых шин и колес к транспортным средствам в качестве товаров для личного пользования допускается в количестве не более одного комплекта в течение календарного года к каждому транспортному средству для личного пользования, находящемуся в собственности физического лица», — говорится в сообщении.