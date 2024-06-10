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Несколько улиц в центре города временно закроют для проезда

11 июня в связи с проведением концерта, посвященного Дню России, на нескольких улицах в центре столицы временно закроют движение.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Автомобилисты не смогут проехать с 07:00 до 23:00 по улице Ильинке от Новой площади до Красной площади, по улице Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста, а также в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади.

Кроме того, будет запрещена парковка 10 июня с 00:01 до окончания мероприятия на Фрунзенской набережной, а также 11 июня с 00:01 до окончания мероприятия на Ильинке и Варварке.

Автомобилистам рекомендуют строить маршрут с учетом временных изменений движения. Подробнее об ограничениях можно узнать на сайте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.