Несколько улиц в центре города временно закроют для проезда

Автомобилисты не смогут проехать с 07:00 до 23:00 по улице Ильинке от Новой площади до Красной площади, по улице Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста, а также в проезде от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади.