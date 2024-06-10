В Омске запустили фонтан у библиотеки им. Пушкина

Ранее мы сообщали, что по словам Шелеста, фонтан вполне может быть восстановлен при грамотном подходе к ремонтным работам. Специалисты УДХБ демонтировали 16 плит на пешеходной части площади, чтобы добраться до подземных коммуникаций. Главной проблемой были старые трубы, которые подают воду. Остальное оборудование удалось реанимировать.