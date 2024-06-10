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В Омске запустили фонтан у библиотеки им. Пушкина

Это был пробный запуск.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале сообщил о пробном запуске фонтана у библиотеки им. Пушкина.

По словам градоначальника, фонтан заработал. Осталось его доработать и объект будет готов к постоянной экспозиции.

Ранее мы сообщали, что по словам Шелеста, фонтан вполне может быть восстановлен при грамотном подходе к ремонтным работам. Специалисты УДХБ демонтировали 16 плит на пешеходной части площади, чтобы добраться до подземных коммуникаций. Главной проблемой были старые трубы, которые подают воду. Остальное оборудование удалось реанимировать.

ЖКХ