В Омске запустили фонтан у библиотеки им. Пушкина

Мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале сообщил о пробном запуске фонтана у библиотеки им. Пушкина.
По словам градоначальника, фонтан заработал. Осталось его доработать и объект будет готов к постоянной экспозиции.
Ранее мы сообщали, что по словам Шелеста, фонтан вполне может быть восстановлен при грамотном подходе к ремонтным работам. Специалисты УДХБ демонтировали 16 плит на пешеходной части площади, чтобы добраться до подземных коммуникаций. Главной проблемой были старые трубы, которые подают воду. Остальное оборудование удалось реанимировать.