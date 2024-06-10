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В метро Казани перед Играми БРИКС начал курсировать обновленный поезд

Специалисты перекрасили модель «Чех» в бирюзовый цвет.

Источник: МУП «Метроэлектротранс»

На линию казанского метро вышел обновленный поезд модели «Чех». Об этом рассказали в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

В новые цвета планируют перекрасить еще четыре состава. Вагоны состава перекрасили в серебристо-бирюзовый цвет. Специалисты частично заменили напольное покрытие, колесные пары, отремонтировали тормоза и колесные пары, а также внутривагонное оборудование.

Общественный транспорт обновляют в преддверии Игр БРИКС. До конца года власти планируют обновить еще два поезда.

Напомним, проживание спортсменов Игр БРИКС в Казани обойдется в 8 миллионов рублей.

метро