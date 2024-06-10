В метро Казани перед Играми БРИКС начал курсировать обновленный поезд

В новые цвета планируют перекрасить еще четыре состава. Вагоны состава перекрасили в серебристо-бирюзовый цвет. Специалисты частично заменили напольное покрытие, колесные пары, отремонтировали тормоза и колесные пары, а также внутривагонное оборудование.