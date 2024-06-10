В метро Казани перед Играми БРИКС начал курсировать обновленный поезд

На линию казанского метро вышел обновленный поезд модели «Чех». Об этом рассказали в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».
В новые цвета планируют перекрасить еще четыре состава. Вагоны состава перекрасили в серебристо-бирюзовый цвет. Специалисты частично заменили напольное покрытие, колесные пары, отремонтировали тормоза и колесные пары, а также внутривагонное оборудование.
Общественный транспорт обновляют в преддверии Игр БРИКС. До конца года власти планируют обновить еще два поезда.
Напомним, проживание спортсменов Игр БРИКС в Казани обойдется в 8 миллионов рублей.