Ученый-эколог из Узбекистана присоединился к глобальной природоохранной комиссии по климатическому кризису

Отметим, что Узбекистан вступил в Международный союз охраны природы в 2021 году. МСОП — старейшая и крупнейшая в мире природоохранная организация, имеющая уникальный состав из правительственных организаций и организаций гражданского общества. Он имеет статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН и использует опыт, ресурсы и охват более чем 1400 организаций-членов и более 16 тысяч экспертов по всему миру.