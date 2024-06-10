Ученый-эколог из Узбекистана присоединился к глобальной природоохранной комиссии по климатическому кризису

Пулатов является доктором технических наук, руководит Научно-исследовательским институтом окружающей среды и природоохранных технологий при Минэкологии. Благодаря участию в Комиссии МСОП Узбекистан сможет мобилизовать и продвигать решения, основанные на имеющихся наилучших научных данных и выводах, полученных от международных организаций и ученых-экспертов.
Отметим, что Узбекистан вступил в Международный союз охраны природы в 2021 году. МСОП — старейшая и крупнейшая в мире природоохранная организация, имеющая уникальный состав из правительственных организаций и организаций гражданского общества. Он имеет статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН и использует опыт, ресурсы и охват более чем 1400 организаций-членов и более 16 тысяч экспертов по всему миру.
Узбекистан активно наращивает сотрудничество с МСОП. В феврале этого года в Центральноазиатском университете изучения окружающей среды и изменения климата Green University открылось представительство Международного союза охраны природы.