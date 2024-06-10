Дума Владивостока приняла постановление о эвакуации брошенных автомобилей

Дума Владивостока утвердила порядок выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных автомобилей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Для регулирования ситуации с бесхозными автомобилями во Владивостоке принято новое постановление. В инициативе участвуют административно-территориальные управления (АТУ), которые будут вести работу по выявлению и обследованию не только в рамках собственного мониторинга, но и на основании жалоб граждан.
Автомобили подлежащие эвакуации будут определяются по нескольким признакам, включая загрязнения на лобовом и боковых стеклах, отсутствие госномеров, спущенные колеса (два и более), неисправности дверных замков, а также признаки коррозии.
Прежде чем перейти к эвакуации, специалисты будут оставлять уведомление на автомобиль для владельца с просьбой убрать машину в оговоренный срок. Если автомобиль не будет перемещён, его судьбу определит специальная комиссия. Если владелец авто примет решение его забрать, то сделать это он сможет на основании документов подтверждающих собственность.