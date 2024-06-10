Дума Владивостока приняла постановление о эвакуации брошенных автомобилей

Прежде чем перейти к эвакуации, специалисты будут оставлять уведомление на автомобиль для владельца с просьбой убрать машину в оговоренный срок. Если автомобиль не будет перемещён, его судьбу определит специальная комиссия. Если владелец авто примет решение его забрать, то сделать это он сможет на основании документов подтверждающих собственность.