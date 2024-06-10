Бразильские танцы, полет аэростатов и световое шоу: Как Нижний Новгород встретил гостей БРИКС

Ощущение праздника перенеслось и на другой берег реки. Возле Мещерского озера прошел первый в этом году запуск аэростатов. Огромные шары буквально за несколько минут наполнили горячим воздухом и пустили в небо. В этот день в небо поднялись около десятка разноцветных аэростатов. Желтые, красные, белые, цветные шары и даже шар в форме сердца пролетели над Мещерским озером, Стрелкой и Нижневолжской набережной.