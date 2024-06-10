Бразильские танцы, полет аэростатов и световое шоу: Как Нижний Новгород встретил гостей БРИКС

Совещание министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС началось в Нижнем Новгороде. Город встретил гостей ярко и масштабно. Только 9 июня прошли танцевальные мастер-классы, полет аэростатов, Кубок дружбы народов по футболу, а также световое шоу. Рассказываем, как прошли мероприятия, приуроченные к началу СМИД БРИКС.
Программу мероприятий открывал настоящий праздник. Яркое теплое солнце и ритмичная музыка приглашали всех прохожих на набережную Федоровского. Там прошел день Бразилии, танцор Leandro D`Oliveira вместе со своей женой Марией провел мастер-класс по сальсе. Танец привлек и совсем юных нижегородцев, и взрослых, и людей в возрасте. Все они дружно выполняли движения за преподавателем, искренне улыбались и громко смеялись.
Ощущение праздника перенеслось и на другой берег реки. Возле Мещерского озера прошел первый в этом году запуск аэростатов. Огромные шары буквально за несколько минут наполнили горячим воздухом и пустили в небо. В этот день в небо поднялись около десятка разноцветных аэростатов. Желтые, красные, белые, цветные шары и даже шар в форме сердца пролетели над Мещерским озером, Стрелкой и Нижневолжской набережной.
На набережной же жителей и гостей Нижнего ожидало аудиовизуальное шоу, посвященное БРИКС. На здании Академии «Маяк» зрителям представили, как мог бы выглядеть Нижний Новгород в 2380 году. Так, в будущем останется знаменитая нижегородская канатка, а возле Пакгаузов на самокатах будут разъезжать инопланетяне. Гости с других планет будут ездить с нижегородцами в метро и встречать неизменно красивые закаты.
Кроме того, 9 июня состоялся Кубок дружбы народов стран БРИКС по футболу. На поле у ФОКа «Мещерский» за победу сразились сборные России, Китая, Индии, Ирана, стран Африки и Латинской Америки.
Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нижний Новгород 9 июня.
В аэропорту его встретили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев и министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева.