МНС сказало о налоге за сбор ягод и грибов в Беларуси в 2024 году

В налоговой сказали, сколько в Беларуси в 2024 году составляет налог на сбор ягод и грибов, а также другой дикорастущей продукции, и кто его должен платить пишет БелТА.
Так, в Беларуси по-прежнему не является объектом налогообложения единым налогом розничная торговля грибами, ягодами, лекарственными растениями, орехами и другими дарами природы для физлиц, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность. Поэтому доходы физлиц от продажи лесных даров освобождены от уплаты подоходного налога.
Однако при этом реализация гражданами такой продукции должна осуществляться самостоятельно, без привлечения иных физлиц, на торговых местах на рынках или в других установленных местными властями местах.
Еще освобождают физлиц от уплаты налога со сбора и сдачи дикорастущей продукции организациям и ИП, осуществляющим заготовку (закупку) такой продукции в установленном порядке.
При этом индивидуальным предпринимателям следует при закупке у населения грибов и ягод оформлять акт закупки сырья (товаров, материалов) по установленной форме с указанием даты, наименования, количества, цены и суммы, вписывая данные продавца и покупателя с подписями обеих сторон.
Организации закупку у населения дикорастущей продукции обязаны оформлять самостоятельно разработанным первичным учетным документом. Это могут акты или ведомости, в которых указываются аналогичные данные.