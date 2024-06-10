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В Новокузнецке появится своя «Эйфелева» башня на металлургическом комбинате

На заводе начали сборку 150-метровой вытяжки.

Как сообщает замгубернатора Кузбасса Андрей Панов, на новокузнецком металлургическом заводе началась сборка 150-и метровой вытяжной «Эйфелевой» башни. Это один из объектов комплекса серогазоочистки, строительство которого входит в федеральный проект «Чистый воздух».

«Современная установка обеспечит высокую степень очистки дымовых газов агломашин, снизив выбросы диоксида серы на 70% и общие выбросы комбината в атмосферу на 20% или 38 тысяч тонн», — объясняет чиновник.

Башня будет состоять из девяти ярусов общей массой 2 500 тонн. Впервые применяемые в России конструктивные решения должны обеспечить прочность и устойчивость сооружения, которое сможет выдержать землетрясение до 8 баллов.

Завершающим этапом комплекса в 2026 году станет запуск установки серогазоочистки на аглофабрике.