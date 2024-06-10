В Новокузнецке появится своя «Эйфелева» башня на металлургическом комбинате

Как сообщает замгубернатора Кузбасса Андрей Панов, на новокузнецком металлургическом заводе началась сборка 150-и метровой вытяжной «Эйфелевой» башни. Это один из объектов комплекса серогазоочистки, строительство которого входит в федеральный проект «Чистый воздух».