В Омской области надолго установится очень нетипичная погода

Согласно данным открытых интернет-источников, на этой неделе в Омской области столбик термометра поднимется до +28 С°. Жара продержится в регионе с четверга, 13 июня до воскресенья, 16 июня 2024 года. С понедельника, 17 июня 2024 года, температура постепенно снизится и остановится, достигнув отметки в +22 С° к 19 июня 2024 года. Прогноз гласит, что с этого дня и до 13 июля 2024 года, то есть почти месяц, в Омской области каждый день будут приятные + 22 С°.