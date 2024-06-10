В Казани будут организованы спецавтобусы до площадок празднования Сабантуя

До лесопарка «Лебяжье» можно будет добраться на спецавтобусах от остановки «Жилой массив Ремплер» и от парковки гипермаркета «Мегастрой» на Горьковском шоссе. Чтобы добраться до этих точек, можно будет воспользоваться автобусами № 36,46 и 72.