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В Казани будут организованы спецавтобусы до площадок празднования Сабантуя

В Казани 23 июня планируют организовать спецавтобусы, которые будут развозить желающих до площадок празднования Сабантуя. Об этом на деловом понедельнике сказала замглавы исполкома Гузель Сагитова.

В частности, до поселка Мирный будут курсировать автобусы от станции метро «Проспект Победы», от остановок «10-й микрорайон», «Концертный зал филармонии» и «Улица Глазунова», а также рейсовые автобусы № 23 и 56. Кроме того, будет ездить электричка от станции «Казань-1».

До лесопарка «Лебяжье» можно будет добраться на спецавтобусах от остановки «Жилой массив Ремплер» и от парковки гипермаркета «Мегастрой» на Горьковском шоссе. Чтобы добраться до этих точек, можно будет воспользоваться автобусами № 36,46 и 72.

До Дербышек желающие смогут добраться на спецавтобусах от парковки НИИ турбокомпрессор имени Шнеппа и от парковки ТЦ «Мега».

Автобусы будут ходить с 8:00 до окончания праздника.