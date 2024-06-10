В Казани будут организованы спецавтобусы до площадок празднования Сабантуя

В частности, до поселка Мирный будут курсировать автобусы от станции метро «Проспект Победы», от остановок «10-й микрорайон», «Концертный зал филармонии» и «Улица Глазунова», а также рейсовые автобусы № 23 и 56. Кроме того, будет ездить электричка от станции «Казань-1».
До лесопарка «Лебяжье» можно будет добраться на спецавтобусах от остановки «Жилой массив Ремплер» и от парковки гипермаркета «Мегастрой» на Горьковском шоссе. Чтобы добраться до этих точек, можно будет воспользоваться автобусами № 36,46 и 72.
До Дербышек желающие смогут добраться на спецавтобусах от парковки НИИ турбокомпрессор имени Шнеппа и от парковки ТЦ «Мега».
Автобусы будут ходить с 8:00 до окончания праздника.