В День города в Кемерове ограничат движение автомобилей и парковку

По данным кемеровской мэрии, в связи с праздничными мероприятиями на Московской площади 12 июня будут введены ограничения движения и парковки для автомобилистов.
Так, с 20 часов 11 июня до 00:00 часов 13 июня нельзя будет поставить машину на дублёре Притомского проспекта от Московской площади до СК «Кузбасс-Арена» и на парковках, прилегающих к площади. Будет работать эвакуатор. Парковаться можно будет на парковке у Московской площади, «Кузбасс-Арены», на дублёре от «Кузбасс-Арены» до юридического квартала, а также на парковках за Летним вокзалом, у ТЦ «Магнит», ТРЦ «Лапландия».
Движение транспорта будет запрещено с 14 часов 12 июня до 00:00 13 июня по дублёру Притомского проспекта от Московской площади до «Кузбасс-Арены» и по проезду Фестивальному между ЛДК и площадью. Сам Притомский проспект будет полностью открыт для движения. Не получится пройти только по правой стороне пешеходного тротуара от пр. Московский до Кузбасского моста из-за ремонта.
В День города кемеровчане смогут доехать до Московской площади на шаттлах и общественном транспорте. После фейерверка гостей праздника также развезет общественный транспорт. Его подробное расписание здесь. Также мы выкладывали программу Дня города.