В День города в Кемерове ограничат движение автомобилей и парковку

Так, с 20 часов 11 июня до 00:00 часов 13 июня нельзя будет поставить машину на дублёре Притомского проспекта от Московской площади до СК «Кузбасс-Арена» и на парковках, прилегающих к площади. Будет работать эвакуатор. Парковаться можно будет на парковке у Московской площади, «Кузбасс-Арены», на дублёре от «Кузбасс-Арены» до юридического квартала, а также на парковках за Летним вокзалом, у ТЦ «Магнит», ТРЦ «Лапландия».