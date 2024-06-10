В Казани хедлайнером концерта ко Дню России станет Сосо Павлиашвили

Мероприятие стартует 12 июня в 11:00 на Кремлевской набережной. Там проведут традиционное шествие дружбы народов и этно-фестиваль «Таба». Также состоится торжественное открытие трудового семестра студенческих отрядов и гала-концерт «Созвездие — Йолдызлык».