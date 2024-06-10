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В Казани хедлайнером концерта ко Дню России станет Сосо Павлиашвили

Мероприятие пройдет 12 июня, сообщили организаторы.

В преддверии праздника жителям раздадут ленты в цветах триколора. А волонтеры движения «Добрый Татарстан» предложат горожанам аквагрим с символикой флагов России и Татарстана.

Мероприятие стартует 12 июня в 11:00 на Кремлевской набережной. Там проведут традиционное шествие дружбы народов и этно-фестиваль «Таба». Также состоится торжественное открытие трудового семестра студенческих отрядов и гала-концерт «Созвездие — Йолдызлык».

Праздничный концерт начнется в 17:00 у Центра семьи «Казан». Там выступят группа Melekess, Азат Гильмутдинов, Ильгиз Шайхразиев, Сосо Павлиашвили. Вечер завершится в 22:00 праздничным фейерверком.

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