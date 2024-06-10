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В пяти озерах Нижнего Новгорода запретили купаться

Роспотребнадзор забраковал состояние воды на городских пляжах.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проверило состояние водоемов в Нижнем Новгороде и определило пять озер, где нельзя купаться. Об этом собщает пресс-служба ведомства.

Санитарные врачи проверили пробы воды на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические, радиологические показатели и в итоге не рекомендовали купаться в пяти озерах: Сортировочное и Больничное в Канавине и в Светлоярском, Лунском, Пестичном в Сормове.

Напомним, в Нижнем Новгороде работают 14 муниципальных пляжей и пять зон отдыха.

туризм и отдых