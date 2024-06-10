В пяти озерах Нижнего Новгорода запретили купаться

Санитарные врачи проверили пробы воды на санитарно-химические, микробиологические, вирусологические, паразитологические, радиологические показатели и в итоге не рекомендовали купаться в пяти озерах: Сортировочное и Больничное в Канавине и в Светлоярском, Лунском, Пестичном в Сормове.