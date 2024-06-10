Ресурсники опубликовали топ-5 худших УК Кемерова по платёжности за тепло

Так, «почётное» первое место заняла управляющая компания ООО «Крепость», которая обслуживает 84 дома (порядка 7,4 тысяч квартир), расположенных на бульваре Строителей, проспектах Ленинградском, Октябрьском, Ленина, Шахтёров и др. На конец мая УК должна СГК 6,93 млн рублей. С 1 марта этого года со всеми собственниками этих квартир заключили прямые договоры.