Ресурсники опубликовали топ-5 худших УК Кемерова по платёжности за тепло

СГК Кузбасса составила рейтинг пяти худших управляющий компаний Кемерова на основании платёжной дисциплины. Речь идёт о суммах, которые УК собрали с жителей для оплаты поставок тепла и горячей воды, но не довели до ресурсников.
Так, «почётное» первое место заняла управляющая компания ООО «Крепость», которая обслуживает 84 дома (порядка 7,4 тысяч квартир), расположенных на бульваре Строителей, проспектах Ленинградском, Октябрьском, Ленина, Шахтёров и др. На конец мая УК должна СГК 6,93 млн рублей. С 1 марта этого года со всеми собственниками этих квартир заключили прямые договоры.
Второе место заняла ООО УК «ЖКС», обслуживающая 8 домов в Центральном и Ленинском районах и задолжавшая 134,6 тысяч. С собственниками квартир семи домов заключены прямые договоры с СГК. На третьем месте оказалась ФГАУ «Росжилкомплекс», которая обслуживает один ведомственный дом на ул. 1-ая Линия и задолжала 356,5 тыс. рублей за 15 квартир.
ООО «УК Символ», обслуживающая 7 домов, задолжала 598,3 тыс. рублей. С шестью домами заключены прямые договора. СГК планирует расторгнуть в одностороннем порядке договор теплоснабжения по оставшемуся дому и перевести его жителей на прямые договоры. ООО «УК Русь» управляет 15 домами на пер. Щегловский, ул. Железнякова, б-р. Пионерский, ул. Тухачевского и др. Она накопила долг в 628,4 тыс. рублей. Десять домов перевели на прямые договоры.
На УК-нарушители подали или готовят документы в суд по принудительному взысканию задолженности, а также деятельность некоторых проверят правоохранители.